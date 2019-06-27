За пять месяцев 2019 года в Удмуртии на 55 тысяч тонн увеличился объем вывезенного мусора

За январь-май 2019 года в Удмуртии вывезли на полигоны более 115 тыс. тонн мусора. Это на 55 тыс. тонн больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в эфире радио «Комсомольская правда».

«Вот это вот и есть несанкционированные свалки, овраги, и так далее. Поэтому в этом вопросе, безусловно, я считаю реформу успешной. В этом году будут обустроены 411 площадок в республике, а их нужно 6,5 тысяч. Ежедневно на маршруты выходит 168 ед. техники. На все вопросы команды регоператор реагирует очень оперативно»,— заявил господин Бречалов.

Напомним, что 1 января 2019 года в Удмуртии начал работу региональный оператор по вывозу бытовых отходов ООО «Спецавтохозяйство». Тариф на вывоз мусора составит 98,48 руб. за каждого прописанного жителя многоквартирного дома и 95,20 руб. для жителей частного сектора.