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Депутаты на Кубани скрыли от государства доходы от продажи дорогих иномарок

Решениями Советов Полтавского и Трудобеликовского сельских поселений Красноармейского района Краснодарского края были досрочно прекращены полномочия троих депутатов. Народные избранники в сельской местности проигнорировали требования антикоррупционного законодательства в части раскрытия собственных доходов.

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Районное ведомство установило факты сокрытия депутатами сведений о доходах, полученных от продажи автомобилей Infiniti, Toyota, Chevrolet, объектов недвижимости, а также о принадлежащих им на праве собственности земельных участках площадью свыше 10 тыс. кв.м.

Василий Хитрых


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