Цифровая трансформация электросетевого комплекса 2030
Региональный аспект
Дата проведения: 8 июля 2019 года
Время проведения: 16:45–18:15
Место проведения:Екатеринбург-ЭКСПО, Павильон 4, зал 9
Дискуссия посвящена цифровизации электроэнергетического комплекса как общему необходимому шагу для экономики, который позволит добиться повышения эффективности, снижения себестоимости, ускорения процессов, создания новых интеллектуальных экосистем. Представители власти, экспертного сообщества и участники рынка обсудят процесс цифровой трансформации, его необходимые элементы, стратегию реализации, а также экономическую эффективность проектов в условиях финансовых ограничений.
Вопросы для обсуждения:
Уровень цифровизации электросетевого комплекса региона на сегодня и требуемые показатели до 2030 года. Основные этапы и промежуточные показатели.
Ожидаемые эффекты цифровой трансформации, энергоэффективность и устойчивое развитие городов.
Технологии для цифровизации энергетики: требования и решения.
Диджитализация и интеллектуализация рынка.
Экономические аспекты и эффективность внедрения цифровых технологий: государственные и частные инвестиции, финансовые ограничения.
Вопросы безопасности критической информационной инфраструктуры.
Возможности импортозамещения при цифровизации электроэнергетического комплекса.
Модератор:
Михаил Малыхин, выпускающий редактор «Коммерсантъ-Деньги».
Со-модератор:
Василий Савин, партнер, руководитель практики КПМГ по работе с компаниями сектора электроэнергетики и ЖКХ.
Спикеры:
Андрей Майоров, заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети»
Игорь Чикризов, первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
Валерий Селезнев, первый заместитель председателя комитета ГД ФС РФ по энергетике.
Сергей Дрегваль, генеральный директор «Россети Урал»
Андрей Шульгин, директор по цифровой трансформации «Россети Урал»
Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг»
Ренат Габдуллин, региональный директор по продажам подразделения «Системы распределения электроэнергии» ООО «Сименс»
Александр Щеканов, руководитель центра экспертизы «Энергетика и ЖКХ», SAP CIS
Виктор Набойченко, директор по отраслевому регулированию и взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Энел Россия»
Александр Распутин, генеральный директор ООО «Прософт-Системы»
Сергей Кокин, заместитель директора по науке и инновациям Уральского федерального университета, член президиума Научно-технического совета ПАО «Россети»
Владимир Матюк, директор по персоналу «Россети Урал»
Юлия Лаврикова, директор Института экономики УрО РАН
Андрей Бондин, начальник отдела сертификационных испытаний программных и аппаратных средств ФГУП «НПП “Гамма”» при Министерстве промышленности и торговли РФ
При участии:
Бориса Бокарева, директора направления IC ENERGYNET (ЦСР «Северо-Запад»), члена рабочей группы «Энерджинет» НТИ
Сергея Кортова, первого проректора УрФУ — руководителя проектной группы концепции «Умный регион»
Константина Михайлика, заместителя генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети»
Елены Никитиной, главного инженера подразделения «Автоматизация в энергетике» ООО «Сименс»
Для участия в мероприятии необходима регистрация участника Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019, а также предварительная регистрация по тел (343) 287-37-05, email: pr@kommersant-ural.ru