Цифровая трансформация электросетевого комплекса 2030

Региональный аспект

Дата проведения: 8 июля 2019 года

Время проведения: 16:45–18:15

Место проведения:Екатеринбург-ЭКСПО, Павильон 4, зал 9

Дискуссия посвящена цифровизации электроэнергетического комплекса как общему необходимому шагу для экономики, который позволит добиться повышения эффективности, снижения себестоимости, ускорения процессов, создания новых интеллектуальных экосистем. Представители власти, экспертного сообщества и участники рынка обсудят процесс цифровой трансформации, его необходимые элементы, стратегию реализации, а также экономическую эффективность проектов в условиях финансовых ограничений.

Вопросы для обсуждения:

Уровень цифровизации электросетевого комплекса региона на сегодня и требуемые показатели до 2030 года. Основные этапы и промежуточные показатели.

Ожидаемые эффекты цифровой трансформации, энергоэффективность и устойчивое развитие городов.

Технологии для цифровизации энергетики: требования и решения.

Диджитализация и интеллектуализация рынка.

Экономические аспекты и эффективность внедрения цифровых технологий: государственные и частные инвестиции, финансовые ограничения.

Вопросы безопасности критической информационной инфраструктуры.

Возможности импортозамещения при цифровизации электроэнергетического комплекса.

Модератор:

Михаил Малыхин, выпускающий редактор «Коммерсантъ-Деньги».

Со-модератор:

Василий Савин, партнер, руководитель практики КПМГ по работе с компаниями сектора электроэнергетики и ЖКХ.

Спикеры:

Андрей Майоров , заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети»

, заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети» Игорь Чикризов , первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

, первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Валерий Селезнев , первый заместитель председателя комитета ГД ФС РФ по энергетике.

, первый заместитель председателя комитета ГД ФС РФ по энергетике. Сергей Дрегваль , генеральный директор «Россети Урал»

, генеральный директор «Россети Урал» Андрей Шульгин , директор по цифровой трансформации «Россети Урал»

, директор по цифровой трансформации «Россети Урал» Андрей Кузяев , президент АО «ЭР-Телеком Холдинг»

, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Ренат Габдуллин , региональный директор по продажам подразделения «Системы распределения электроэнергии» ООО «Сименс»

, региональный директор по продажам подразделения «Системы распределения электроэнергии» ООО «Сименс» Александр Щеканов , руководитель центра экспертизы «Энергетика и ЖКХ», SAP CIS

, руководитель центра экспертизы «Энергетика и ЖКХ», SAP CIS Виктор Набойченко , директор по отраслевому регулированию и взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Энел Россия»

, директор по отраслевому регулированию и взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Энел Россия» Александр Распутин , генеральный директор ООО «Прософт-Системы»

, генеральный директор ООО «Прософт-Системы» Сергей Кокин , заместитель директора по науке и инновациям Уральского федерального университета, член президиума Научно-технического совета ПАО «Россети»

, заместитель директора по науке и инновациям Уральского федерального университета, член президиума Научно-технического совета ПАО «Россети» Владимир Матюк , директор по персоналу «Россети Урал»

, директор по персоналу «Россети Урал» Юлия Лаврикова , директор Института экономики УрО РАН

, директор Института экономики УрО РАН Андрей Бондин, начальник отдела сертификационных испытаний программных и аппаратных средств ФГУП «НПП “Гамма”» при Министерстве промышленности и торговли РФ

При участии:

Бориса Бокарева, директора направления IC ENERGYNET (ЦСР «Северо-Запад»), члена рабочей группы «Энерджинет» НТИ

Сергея Кортова, первого проректора УрФУ — руководителя проектной группы концепции «Умный регион»

Константина Михайлика, заместителя генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети»

Елены Никитиной, главного инженера подразделения «Автоматизация в энергетике» ООО «Сименс»