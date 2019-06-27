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Цифровая трансформация электросетевого комплекса 2030

Региональный аспект


Дата проведения: 8 июля 2019 года

Время проведения: 16:45–18:15

Место проведения:Екатеринбург-ЭКСПО, Павильон 4, зал 9

Дискуссия посвящена цифровизации электроэнергетического комплекса как общему необходимому шагу для экономики, который позволит добиться повышения эффективности, снижения себестоимости, ускорения процессов, создания новых интеллектуальных экосистем. Представители власти, экспертного сообщества и участники рынка обсудят процесс цифровой трансформации, его необходимые элементы, стратегию реализации, а также экономическую эффективность проектов в условиях финансовых ограничений.

Вопросы для обсуждения:


  • Уровень цифровизации электросетевого комплекса региона на сегодня и требуемые показатели до 2030 года. Основные этапы и промежуточные показатели.
  • Ожидаемые эффекты цифровой трансформации, энергоэффективность и устойчивое развитие городов.
  • Технологии для цифровизации энергетики: требования и решения.
  • Диджитализация и интеллектуализация рынка.
  • Экономические аспекты и эффективность внедрения цифровых технологий: государственные и частные инвестиции, финансовые ограничения.
  • Вопросы безопасности критической информационной инфраструктуры.
  • Возможности импортозамещения при цифровизации электроэнергетического комплекса.

Модератор:

Михаил Малыхин, выпускающий редактор «Коммерсантъ-Деньги».

Со-модератор:

Василий Савин, партнер, руководитель практики КПМГ по работе с компаниями сектора электроэнергетики и ЖКХ.

Спикеры:

  • Андрей Майоров, заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети»
  • Игорь Чикризов, первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
  • Валерий Селезнев, первый заместитель председателя комитета ГД ФС РФ по энергетике.
  • Сергей Дрегваль, генеральный директор «Россети Урал»
  • Андрей Шульгин, директор по цифровой трансформации «Россети Урал»
  • Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг»
  • Ренат Габдуллин, региональный директор по продажам подразделения «Системы распределения электроэнергии» ООО «Сименс»
  • Александр Щеканов, руководитель центра экспертизы «Энергетика и ЖКХ», SAP CIS
  • Виктор Набойченко, директор по отраслевому регулированию и взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Энел Россия»
  • Александр Распутин, генеральный директор ООО «Прософт-Системы»
  • Сергей Кокин, заместитель директора по науке и инновациям Уральского федерального университета, член президиума Научно-технического совета ПАО «Россети»
  • Владимир Матюк, директор по персоналу «Россети Урал»
  • Юлия Лаврикова, директор Института экономики УрО РАН
  • Андрей Бондин, начальник отдела сертификационных испытаний программных и аппаратных средств ФГУП «НПП “Гамма”» при Министерстве промышленности и торговли РФ

При участии:

Бориса Бокарева, директора направления IC ENERGYNET (ЦСР «Северо-Запад»), члена рабочей группы «Энерджинет» НТИ

Сергея Кортова, первого проректора УрФУ — руководителя проектной группы концепции «Умный регион»

Константина Михайлика, заместителя генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети»

Елены Никитиной, главного инженера подразделения «Автоматизация в энергетике» ООО «Сименс»

Для участия в мероприятии необходима регистрация участника Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019, а также предварительная регистрация по тел (343) 287-37-05, email: pr@kommersant-ural.ru

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