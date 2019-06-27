ФК «Ростов» обыграл «Спартак» со счетом 2:0

Футбольный клуб «Ростов» одержал победу в первом матче предсезонного турнира «Кубок Париматч Премьер», сообщает пресс-служба клуба. Команда обыграла «Спартак» со счетом 2:0.

Оба гола футболисты ростовского клуба забили в первом тайме. Первый мяч на третьей минуте забил Дмитрий Полоз. «Он уверенно разобрался с защитой «Спартака» и из пределов штрафной отправил мяч точно в угол", - сказано в сообщении.

На 32 минуте Александр Саплинов головой замкнул пас Ивелина Попова и упрочнил преимущество «Ростова».

Дарья Голякова