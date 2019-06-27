Совет директоров НИИ «Солитон» отказался от допэмиссии акций

Совет директоров уфимского АО «НИИ Солитон» на собрании 26 июня отменил решение об увеличении уставного капитала общества, принятое на внеочередном собрании акционеров 14 января. Предприятие намеревалось выпустить 7,12 млн акций номиналом 1 руб. и разместить по закрытой подписке в пользу дочернего ООО «Новые научные разработки». В «Солитоне» заявляли, что допэмиссия проводится для привлечения инвестиций в предприятие.

Решение внеочередного собрания акционеров в арбитражном суде оспаривает миноритарный акционер НИИ — «Ростех» (владеет 24,67% акций). В корпорации считают, что допэмиссия приведет к снижению ее доли до 3,12%, что повлечет за собой «нарушение прав корпорации и возникновение споров с вовлечением в них новых владельцев ценных бумаг».

В настоящее время уставный капитал НИИ «Солитон» составляет 1,38 млн руб. Он разделен на 1 млн обыкновенных акций номиналом 1 руб. (75% капитала) и 344 тыс. привилегированных акций (25%) тем же номиналом. «Ростеху» принадлежит 24,67%, московскому ООО «Инвест-проект» Хамида Валишина — 26,69%, уфимскому ООО «Управление ресурсами» Дамира Мугинова — 43,9%. АО включено в перечень стратегических предприятий России, работает на гособоронзаказах. Специализируется на разработках и производстве оборудования для сетей и систем связи различных ведомств и общегосударственного назначения.

Ирина Самойлова