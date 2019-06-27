Во время опрессовок в Екатеринбурге выявили 24 повреждения труб

По итогам второго этапа гидравлических испытаний трубопроводов (опрессовок) в Екатеринбурге энергетики зафиксировали 24 повреждения на теплосетях, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

Трубы не выдержали нагрузки в районе улиц Строителей, Серафимы Дерябиной, Токарей, Данила Зверева, Соевесткая, Красноармейская, Посадская, Волгоградская, Шевченко, Победы, Бакинских Комиссаров, Краснофлотцев, Мельковская, Пехотинцев, Бебеля. В двух случаях специалисты зафиксировали порывы труб. Вода вышла на поверхность в районе улиц Воеводина и Новгородцевой. Повреждены два автомобиля. Все объекты теплоснабжения застрахованы, ущерб владельцам будет возмещен, сообщили в компании.

Опрессовки проходят в Екатеринбурге в три этапа. Первый этап прошел с 26 по 30 мая, второй с 30 июня по 4 июля, третий пройдет — с 11 по 15 августа.