Группа «Акрон» рассмотрит возможность увеличения поставок удобрений в Зауралье

Временно исполняющий обязанности губернатора курганской области Вадим Шумков в Москве провел переговоры с членом правления, вице-президентом ПАО «Акрон» Александром Лебедевым. Как сообщает пресс-служба главы Зауралья, стороны обсудили перспективы поставок минеральных удобрений компании агропромышленным предприятиям региона.

По словам Вадима Шумкова, на встрече была достигнута договоренность, что в ближайшее время представители ПАО «Акрон» приедут в Курганскую область, рассмотрят логистические возможности региона. Кроме того, возможно подписание трехсторонних соглашений с аграриями Зауралья, «чтобы гарантировать объемы поставок и фиксирование цен», добавил врио губернатора.

Группа «Акрон» - один из крупнейших производителей минеральных удобрений в мире, производит аммиак, азотные, сложные минеральные удобрения, продукцию органического синтеза, неорганической химий, апатитовый концентрат. Компания поставляет продукцию в 67 стран.