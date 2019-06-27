По факту мошенничества при строительстве дома в ЖК «Урал» возбуждено уголовное дело

Главное следственное управление МВД Башкирии возбудило уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве 35-го литера дома в микрорайоне «Урал» в Уфе. Потерпевшими признаны не менее 120 покупателей квартир, перечисливших на строительство более 230 млн руб. Дольщики написали коллективное заявление в полицию. В круг подозреваемых входят руководители ЗАО «Башинвестдом» и жилищно-строительного фонда «Башинвестдом», собиравшие деньги с покупателей квартир в 2011-2016 годах. По версии следствия, взятые на себя обязательства застройщик не исполнил, а полученные средства похитил. Строительство дома не завершено.

Ирина Самойлова