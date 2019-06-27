В Сердобске замглавы администрации оштрафовали на 10 тыс. руб. за пренебрежение мнением горожан

Заместитель главы администрации Сердобска оштрафован на 10 тыс. руб. за нарушение условий расходования бюджетных средств (ст. 15.15.3 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба пензенской прокуратуры.

Установлено, что вместо благоустройства парка «Березовая роща», на которое в рамках программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Сердобск на 2018-2022 годы» было выделено 6,7 млн руб., средства были потрачены на благоустройство мемориала «Аллея героев» и планировку газонов и ремонт тротуаров. Между тем, инициатива благоустроить парк принадлежит жителям города.

Иван Сергеев