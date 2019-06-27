РБК: развлекательным каналам окажут господдержку

Частные развлекательные телеканалы могут получить в следующем году субсидии из федерального бюджета в связи с переходом на цифровое вещание. Господдержка будет оказана в рамках программы «Информационное общество», сообщает РБК со ссылкой на опубликованные Минфином методические указания по распределению базовых бюджетных ассигнований на следующие три года.

Программа перехода на цифру подразумевает, что каналы, входящие в два цифровых мультиплекса, к концу года должны быть доступны 98% россиян. В первый пакет входят, в основном, госканалы и каналы с госучастием «Первый канал», «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», «ТВ Центр», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ» и «Общественное телевидение России». Во второй мультиплекс — РЕН ТВ, СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», «Звезда», «Мир» и «Спас». Ожидается, что субсидии будут выплачены и им. По словам источника издания, вопрос о сумме госфинансирования должен быть решен в «ближайшее время».

Переход на цифровое телевещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2018 годы». В 2019 году переход должны осуществить все 85 регионов России.

Почему перенесли окончание цифровизации, читайте в публикации “Ъ” «Отключение аналогового ТВ продлят до осени».