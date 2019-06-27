Доходную часть бюджета Ижевска увеличили на 179,5 млн рублей

Доходную часть бюджета Ижевска увеличили на 179,5 млн руб. Изменения были приняты сегодня на сессии городской думы. В частности, на 134,4 млн выросли прогнозные показатели по росту поступлений налога на доходы физических лиц. Кроме того, город получил 34,7 млн. руб. в качестве дотаций из республиканского бюджета, а также 13,1 млн руб. из внебюджетных источников на благоустройство дворов.

Расходная часть бюджета увеличилась на 242,4 млн руб. Так, 44 млн направят на оборудование светофорами, 16 млн на благоустройство, 30 млн транспортным компания на проезд для льготников,27 млн на переселение из аварийного жилья, почти 49 млн на потребности сферы образования и дошкольного воспитания. На направление культуры и туризма будет дополнительно потрачено свыше 18 млн руб., из них 15 млн – на создание МАУ «Центра развития культуры и туризма», 1 млн – на ремонт библиотеки им. И.А. Наговицына.

На нужды непосредственно администрации Ижевска выделили дополнительно 28,7 млн руб, из них 18,7 млн пойдут на приобретение услуг по проведению аэрофотосъемки территории города, создание стереомоделей и ортофотопланов города, создание цифровой базы данных для анализа структуры землепользования. На 2,3 млн рублей увеличиваются расходы на содержание госаппарата, на 100 тыс. руб. на выплату командировочных, 438 тыс. руб. пойдут на доступ к системе мониторингу СМИ и соцсетей, позволяющей фиксировать информацию о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц.

Против одной из поправок выступили фракции КПРФ и «Патриоты России». Администрация внесла изменения в части ожидаемого дополнительного прихода 62,9 млн руб. в связи с проведенной переоценкой стоимости ООО «ПТ БПХ», которое планируется приватизировать в этом году. Депутаты двух фракций отметили, что попытки продать ООО были ранее, но они не увенчались успехом. Они выразили сомнение, что удастся реализовать его теперь и получить в бюджет обозначенный дополнительный доход.

Таким образом, после внесенных изменений объем доходов бюджета Ижевска в 2019 году ожидается в сумме 13,26 млрд, расходов – 13,72 млрд, дефицит – 0,46 млрд руб.