В 2018 году расходы предприятий ЖКХ края превысили доходы на 1 млрд рублей

Пермьстат опубликовал отдельные показатели деятельности организаций ЖКХ Пермского края в январе — декабре 2018 года. Доходы организаций и предприятий, оказывающих услуги в жилищно-коммунальной сфере Пермского края, в 2018 году составили 91,9 млрд руб., расходы — 92,9 млрд руб.

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг получили 40,9 тыс. семей (3,9% от числа семей, проживающих в крае). Общая сумма начисленных субсидий на оплату ЖКУ составила 641,7 млн руб. Среднемесячный размер начисленных субсидий на семью составил 1306 руб.

В Пермском крае общая численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, на 1 января 2019 года составила 544,3 тыс. человек. Объем средств на предоставление социальной поддержки по оплате ЖКУ сложился в размере 3,9 млрд руб.