У музея ЕМИИ в Екатеринбурге прорвало трубу с горячей водой

В Екатеринбурге недалеко от музея изобразительных искусств (ЕМИИ) между домами № 4 и 6 на Воеводина ночью прорвало трубу с горячей водой. По словам очевидцев, сегодня утром над асфальтом забил «фонтан» горячей воды. Приехавшие на место специалисты аварийной бригады сообщили, что лопнувшая труба прогнила.

В Екатеринбурге с 24 по 27 июня проходил второй этап гидравлических испытаний трубопроводов (опрессовок). Ранее сообщалось, что по итогам первого этапа(с 26 по 30 мая) опрессовок в Екатеринбурге энергетики зафиксировали 28 повреждений на теплосетях. Трубы не выдержали нагрузки в районе улиц Блюхера, Луначарского, Чапаева, Чайковского, Громова, Белореченская, Ясная, Волгоградская, Бардина, Строителей, Ануфриева. Третий этап испытаний пройдет с 11 по 15 августа.