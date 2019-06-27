Новосибирца отдали под суд за кражу 115 мобильных телефонов

Кировский райсуд Новосибирска рассмотрит уголовное дело работника транспортной компании, подозреваемого в крупной краже сотовых телефонов. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, утвердившая обвинительное заключение. По данным следствия, в январе 2019 года мужчина похитил 115 сотовых телефонов с аксессуарами на сумму почти 0,5 млн руб., доставленных из аэропорта Толмачево на склад «DNS ритейл». Часть похищенного он продал. «Вину в предъявленном обвинении он признал, причиненный ущерб возместил в полном объеме»,— говорится в сообщении.

Илья Николаев