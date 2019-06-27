В Иркутской области подтоплено шесть населенных пунктов

В результате паводка, вызванного обильными осадками, в двух районах Иркутской области в зоне подтопления оказалось шесть населенных пунктов — город Нижнеудинск, поселок Шумский и село Алыгджер Нижнеудинского района, поселки Сереброво, Соляная, село Талая Тайшетского района.

В Нижнеудинске на утро 27 июня подтоплено 110 домов. В поселке Шумском подтоплено 76 приусадебных участков. В селе Алыгджер, административном центре Тофаларии, подтоплено 30 домов. В поселках Сереброво и Соляная подтоплено 344 дома. В селе Талая подтоплен 51 приусадебный участок.