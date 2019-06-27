В возрасте 73 лет умер американский актер Билли Драго. Он скончался в понедельник в Лос-Анджелесе от осложнений после инсульта, передает Variety.

Актер известен по второстепенным ролям злодеев. Так, Билли Драго играл подручного Аль Капоне в фильме «Неприкасаемые» (1987). В сериале «Зачарованные» (1998–2006) он появился в нескольких эпизодах пяти сезонов. Билли Драго сыграл демона Барбаса.

Среди работ — «Отряд Дельта-2» (1990), «Крутой Уокер» (1996), «У холмов есть глаза» (2006) и др.