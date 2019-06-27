Трамп не встретится с Ким Чен Ыном в ходе поездки на саммит G20

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет встречаться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время своей поездки на саммит G20. «Я встречусь с многими людьми. Не с ним»,— сказал господин Трамп журналистам в момент отбытия из Белого дома (цитата по Reuters). «Но возможности для разговора с ним могут быть различными»,— добавил президент США.

Саммит G20 пройдет в Осаке 28–29 июня.

27–28 февраля в столице Вьетнама прошел второй саммит США и КНДР. В ходе встречи Ким Чен Ын просил о снятии санкций с Северной Кореи. Саммит закончился без подписания какого-либо итогового документа.

Подробнее о саммите в Ханое — в публикации “Ъ” «Северной Корее грозят новыми санкциями».