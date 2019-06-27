Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода

Городской суд Санкт-Петербурга принял решение сократить тюремного заключения лидеру тамбовской организованной преступной группы (ОПГ) Владимиру Барсукову (Кумарину) на полгода, сообщает «РИА Новости». Он был приговорен к 24 годам лишения свободы.

«Суд уменьшил на полгода срок наказания Барсукову в связи с выявленным неверным сложением ранее полученных наказаний»,— рассказал собеседник агентства.

Напомним, Владимира Барсукова и его подельника Вячеслава Дрокова приговорили к 24 и 21 годам лишения свободы соответственно за создание ОПГ и руководство им. Суд также назначил каждому из них штраф в размере 1 млн руб. До этого Барсукова уже приговаривали к 23-летнему сроку.

О приговоре лидеру тамбовской ОПГ — в материале “Ъ” «Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом».