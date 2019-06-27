«Единая Россия» может установить дополнительные требования к участникам праймериз

«Единая Россия» обсуждает возможность введения «предаттестации» участников предварительного голосования (праймериз). Как рассказал на заседании политсовета регионального отделения «Единой России» секретарь реготделения Вячеслав Григорьев, предложения по введению дополнительных фильтров для участников предварительного голосования будут рассмотрены на заседаниях генсовета и высшего совета партии. Вячеслав Григорьев отметил, что дополнительные фильтры позволят «избавиться от псевдопартийцев». «Так, в этом году на праймериз в одном из одномандатных округов была серьезная конкуренция между членом партии „Единая Россия“ и действующим депутатом от фракции КПРФ. При этом представители второго вели себя некорректно»,— поделился секретарь реготделения. Сейчас среди требований к участникам предварительного голосования — отсутствие судимости и членства в другой политической партии.