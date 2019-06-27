Суд ввел конкурсное производство на сельхозпредприятии «Нива»

Арбитражный суд Пермского края ввел конкурсное производство в ООО «Нива» (Частинский район) с возможностью продления. Итоговое заседание по процедуре банкротства пройдет 12 декабря. При этом предприятие является действующим. Конкурсным управляющим назначена Ольга Юрова, ранее — временный наблюдающий. В своем отчете она указала, что балансовая стоимость активов ООО на начало года составляет 869 млн руб., при этом общая сумма задолженности — 1,148 млрд руб., в том числе долгосрочная — 470 млн руб.

Наблюдающий посчитала, что денежных средств от реализации активов предприятия недостаточно для погашения задолженности в полном объеме. При этом ею были сделаны выводы о неплатежеспособности предприятия и невозможности восстановления платежеспособности, о целесообразности введения конкурсного производства. Суд согласился с ее выводами.

ООО «Нива», которое ранее не смогло расплатиться с кредиторами, вошло в процедуру наблюдения в конце 2018 года. Банкротство в отношении ООО «Нива» ведется с особенностями, предусмотренными для сельхозпредприятия. Это означает, что активы «Нивы» будет продаваться единым лотом без деления на части, хозяйство продолжит работу в обычном режиме.

Напомним, еще в октябре 2018 года суд обязал колхоз выплатить недоимку, образовавшуюся в результате действий бывшего руководства, а также штраф и пени по налогам. На предприятии уверены, что ответственность должна нести не «Нива» и ее сотрудники, а бывшие руководители и собственники, поскольку именно их незаконные действия и привели к доначислению налогов.

ООО «Нива» — одно из крупнейших животноводческих предприятий в Пермском крае. Занимается производством сырого молока, общее поголовье КРС — свыше 4 тыс. голов, ежедневный средний объем производства молока — 45 тонн, посевная площадь — более 7,5 тыс. га.