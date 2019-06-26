«Не помог даже Владимир Жириновский»

В Москве прошел большой Госсовет по теме дорожного строительства. Мероприятие совпало с юбилеем лидера КПРФ. Ранее поступила информация, что Геннадия Зюганова представят к большой правительственной награде, однако этого не случилось. Президент Владимир Путин ограничился вручением памятных сувениров. Кроме того, глава государства призвал губернаторов работать активнее и раскритиковал нынешний порядок видеоконтроля на дорогах. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что если бы не интрига с Зюгановым, Госсовет был бы совсем скучным.

Госсовет, судя по всему, был запланирован прямо по следам «Прямой линии». Тема самая народная — дороги и соответствующая инфраструктура. В Москву призваны губернаторы, разговор предстоит непростой. Власть получила наказ избирателей — нужно улучшать показатели. В президиуме все руководство страны: Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин. Отдельная интрига: Геннадию Зюганову --75 лет. Прошел слух, что его должны наградить. Геннадий Андреевич перед началом мероприятия шутит: специально Госсовет по этому поводу собрали. В итоге главный коммунист страны получил в подарок материалы 23-го съезда КПСС и гравюру с изображением Кремля.

Может быть, еще наградят. Госсовет не для этого существует — формат не тот. Непонятно, есть ли в подарках Зюганову какой-то подтекст. 23-й съезд КПСС — начало эпохи застоя. Легкий троллинг просматривается. Может быть, ему припомнили активную критику пенсионной реформы. С другой стороны, что можно подарить лидеру компартии, как не материалы съезда этой самой партии, приемником которой он себя называет?

Как бы то ни было, Госсовет идет своим чередом. Дороги в России далеки от идеала. Губернатором достается от президента — ничего не делают, на место съездить не могут. Важное заявление: камеры на дорогах — это не способ пополнения местных бюджетов. Они для безопасности движения — актуальная тема, особенно в период летних отпусков. Немалую сумму иногда приходится выкладывать простому автомобилисту, и порой кажется, что ни за что.

В целом, если бы не интрига с Зюгановым и нечто напоминающее порку губернаторов, было бы совсем скучно. Одни и те же долгие выступления с мест и чтение по бумажке. Не помог даже Владимир Жириновский, хотя старался как-то внести оживление — предлагал отменить зебры на дорогах и переименовать Санкт-Петербург в Петроград. В итоге решили дороги осветить, безопасность повысить. Но главное, наверное, — посыл чиновникам: нужно не по кабинетам сидеть, а на места выезжать. К народу ближе.

С другой стороны, когда работать, если сегодня Госсовет, завтра — совещание? В Москву съездил, вернулся, вот и получается, что на электорат времени и не хватает.