Денег нет, но вы судитесь

Субсидий федерального бюджета по госпрограмме «Охрана окружающей среды» Ульяновской области в 2019 году не дадут, поскольку, как сообщило Минприроды России, соглашение о предоставлении субсидий на 2019 год с регионом не заключалось. Об этом стало известно благодаря запросу арбитражного суда, рассматривающего иск «Симбирской экологической компании», строящей полигон в Новоспасском и рассчитывающей на эти деньги для компенсации своих затрат. В профильном комитете регионального заксобрания считают требования компенсаций для коммерческого проекта странными, однако намерены разобраться, почему регион остался без федеральных субсидий.

Как стало известно „Ъ“, Минприроды России на запрос арбитражного суда ответило, что соглашение о предоставлении Ульяновской области субсидий на 2019 год по госпрограмме РФ «Охрана окружающей среды» министерством не заключалось.

Ранее, 20 февраля этого года, пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области сообщала, что «13 февраля между министерством природы и цикличной экономики региона и Министерством природных ресурсов и экологии РФ было заключено соглашение о реализации регионального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“, согласно документу, в рамках национального проекта „Экология“ в 2019 году на это будут выделены субсидии из федерального бюджета в размере 303,4 млн руб. и из областного — 66,6 млн руб.».

Именно на эти средства и надеялась «Симбирская экологическая компания» («СимбЭК», 90% принадлежит предпринимателям из Нижнего Новгорода, зарегистрирована в райцентре Новоспасское), считая, что правительство региона должно часть субсидий направить на компенсацию затрат «СимбЭК» по реализации проекта строительства полигона ТКО в Новоспасском районе.

Заметим, у «СимбЭК» изначально сложились непростые отношения с региональным правительством. Компания, подписав в 2016 году соглашение с правительством региона о строительстве полигона ТКО в Новоспасском, в 2017 году, дойдя до Верховного суда, добилась отмены разработанной регионом терсхемы обращения с отходами, указав, что в ней не учтена отдельно пятая зона с будущим полигоном в Новоспасском, что затрагивает их бизнес-интересы. После разработки новой терсхемы с пятью зонами «СимбЭК» снова через суд добилась подписания правительством региона ее инвестпрограммы, а затем, в конце марта 2019 года, на основании подписанной инвестпрограммы в своем иске в арбитражный суд потребовала компенсации за счет федерального и регионального бюджетов части затрат по размещению объектов обработки и сортировки отходов в соответствии с госпрограммой охраны окружающей среды. Как звучит в документах арбитражного суда, заявитель мотивирует свои требования тем, что правительство региона «взяло на себя обязательства в полной мере обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории Ульяновской области объектов обработки ТКО с общим объемом финансирования 184,901 млн руб., из них за счет средств субсидий федерального бюджета — 151,619 млн руб. и за счет средств областного бюджета — 33,282 млн руб.». Именно на эту сумму компания требовала установить обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства (в последнем требовании, впрочем, ей было отказано, на что была подана апелляционная жалоба). Региональное минприроды требования не признает, отмечая, что обеспечение реализации подпрограммы обращения с ТКО «осуществляется путем конкурсных процедур, что исключает возможности прямого финансирования». Пытаясь выяснить, получает ли регион субсидии из федерального бюджета, на которые для компенсации затрат рассчитывает «СимбЭК», Арбитражный суд Ульяновской области направил запрос в Минприроды РФ.

Получить пояснения регионального министра природы и цикличной экономики Дмитрия Федорова не удалось — он был по своим телефонам недоступен. На запрос "Ъ" в министерстве ответили, что все документы регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» с экспертным заключением были направлены в Минприроды РФ в конце декабря минувшего года, и «13 февраля в электронном бюджете подписано соглашение о реализации этого проекта» с размером субсидий из федерального бюджета в размере 303,4 млн руб. (средства пойдут на приобретение оборудования для мусоросортировочных линий, выделение этого финансирования произойдет в сентябре-октябре 2019 года).

Между тем руководитель отдела мониторинга и контроля развития сельских территорий при Агентстве развития сельских территорий Ульяновской области, координатор регионального движения «Зеленая Россия» эколог Александр Брагин обращает внимание на то, что «ТКО — это другая программа, а по госпрограмме „Охрана окружающей среды“ регион и вправду субсидии не получает». По его словам, в рамках этой программы деньги могли быть выделены на решение проблемы попадания нефтепродуктов в грунтовые воды «Винновской рощи», шла большая работа в этом направлении. «На этот год должны были подать все документы и проектно-сметную документацию по очистке „Винновской рощи“, но, видимо, министерство так и не успело этого сделать, или не смогло защитить программу»,— сказал эколог. По его мнению, всего федеральные субсидии по госпрограмме охраны окружающей среды могли быть на уровне 500–600 млн руб.

Получить пояснения Минприроды РФ не удалось — на запрос „Ъ“ ведомство не успело ответить.

«Мы заморозили строительство до решения суда, потому что у нас появляются очень большие риски, связанные с бездействием правительства региона»,— отмечает директор «СимбЭК» Татьяна Большухина. Впрочем, председатель профильного комитета регионального заксобрания Вячеслав Ковель считает требования компенсаций «странными», поскольку «это чисто коммерческий проект». В то же время депутат намерен разобраться, «почему так получилось, что в 2019 году регион лишился субсидий по госпрограмме охраны окружающей среды».

Сергей Титов, Ульяновск