Ставка больше, чем иск

В Самарской области проведут экономическую экспертизу тарифа на услуги регоператора по обращению с ТКО ООО «ЭкоСтройРесурс». Такое решение было принято на заседании областного суда по иску об отмене приказа министерства энергетики, которым установлен тариф на вывоз отходов. Юристы считают, что в случае, если истцам удастся доказать нарушение порядка формирования тарифа, его обяжут пересмотреть. Тогда, по мнению экспертов, нужно будет установить механизм компенсации излишне уплаченных средств путем перерасчета и зачета этих средств при определении размера платежей за вывоз ТКО в будущем.

Самарский областной суд принял решение о проведении экономической экспертизы утвержденного министерством энергетики и ЖКХ области тарифа на услугу по обращению с отходами. Об этом „Ъ“ сообщил руководитель юридической службы самарского обкома КПРФ Валентин Сошников.

С иском о признании недействующим приказа министерства энергетики «Об установлении единого предельного тарифа на услугу регоператора по обращению с ТКО» в суд обратились депутаты губернской думы от КПРФ Александр Краснов, Михаил Матвеев, а также руководитель Ассоциации собственников жилья Самарской области Вера Романюк.

С начала года с приходом единого регионального оператора по обращению с ТКО ООО «ЭкоСтройРесурс» вступил в силу приказ министерства об установлении тарифа на его услуги на уровне 598,16 руб. за 1 куб.м.

«Мы считаем тариф завышенным и просим полностью признать приказ министерства недействующим. Мы заявили ходатайство о назначении экономической экспертизы. Прокуратура пришла к выводу, что такая экспертиза необходима, и договорились, что к следующему заседанию стороны посмотрят, какие вопросы можно поставить перед экспертом. Половину заседания министерство энергетики вообще возражало против экспертизы, они пригласили своего специалиста с экономическим образованием, участвовавшего в проведении экспертного заключения министерства, которое лежит в обосновании утвержденного тарифа. После того как мы подошли к тому, что нам нужны результаты экономической экспертизы, выяснилось, что та сторона недавно также направляла запрос в свое экспертное учреждение, получила ответ и теперь предлагает тоже провести экспертизу, но в своем экспертном учреждении. Они не согласны на предложенное нами экспертное учреждение»,— уточнил Валентин ­Сошников.

По его словам, представитель регоператора ООО «ЭкоСтройРесурс» на заседании отметила, что «сейчас невозможно определить, завышен тариф или нет, это можно сделать позже». «Я спросил, а если в итоге все стороны придут к тому, что тариф завышен, «ЭкоСтройРесурс» будет готов вернуть жителям деньги, которые они заплатили регоператору, и не получил ответа. Представитель пояснила, что это будет решать „ЭкоСтройРесурс“ вместе с министерством и департаментом ценового и тарифного регулирования»,— рассказал господин ­Сошников.

Следующее заседание суда состоится 10 июля. На нем должно быть решено, в каком учреждении назначат экспертизу тарифа и какие вопросы поставят перед ­экспертом.

Партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко считает, что «в случае, если истцам удастся предоставить суду доказательства наличия факта нарушения порядка формирования тарифа, его необоснованного завышения, можно с достаточно высокой степенью уверенности говорить о том, что его обяжут пересмотреть»: «Не могу судить о шансах истцов на победу, поскольку нет доступной информации о том, каким образом определялся тариф в конкретной ситуации и были ли допущены при этом нарушения — это могут показать только итоги ­экспертизы».

По мнению Дмитрия Шевченко, если установят, что тариф был завышен, необходимо будет установить порядок компенсации, предложить механизм, позволяющий плательщикам вернуть излишне уплаченные средства: «Сделать это можно путем перерасчета и зачета этих средств при определении размера платежей за вывоз ТКО в будущем, но для этого должен быть установлен новый справедливый ­тариф».

В производстве Самарского областного суда также находится иск депутатов Михаила Матвеева, Алексея Краснова, Павла Туркова об отмене приказа областного министерства энергетики и ЖКХ, которым утверждены нормативы накопления ТКО в городах, исходя из площади жилья. Депутаты оспаривают как сам «завышенный» норматив накопления ТКО в 0,091 куб. м в год на квадратный метр, так и установленный принцип взимания платы в городах в зависимости от площади жилого помещения. Следующее заседание по этому делу состоится 28 июня.

Министерство энергетики на момент выхода номера в печать не ответило на запрос по этим искам.

На недавнем заседании губернской думы врио руководителя департамента ценового и тарифного регулирования Алена Гаршина сообщила, что департамент совместно с министерством энергетики и регоператором ведет работу по пересмотру нормативов накопления ТКО: «Работы по пересмотру нормативов будут завершены в 2020 году после проведения всех сезонных замеров и публичных консультаций по проекту нормативного акта».

«Есть вопросы к тому, что реальное количество отходов меньше, чем включено в территориальную схему, регоператор это подтвердил. Поэтому очевидно, что тер­схему необходимо корректировать. По данным оператора видно, что и норматив накопления мусора завышен. К сожалению, министерство говорит, что необходим год, чтобы его отрегулировать. Мы пытаемся найти варианты, чтобы этот пересмотр произошел быстрее, потому что величина норматива сказывается на тарифе для населения»,— отметил тогда заместитель председателя комитета губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Денис ­Волков.

На заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове 21 июня обсуждалось недовольство людей в регионах округа некорректно установленными нормативами накопления. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров тогда отметил, что в регионе продолжается работа по определению параметров системы вывоза ТКО: «Корректировку я не исключаю. Ранее я уже дал поручение по определению подходов предоставления счетов, мы собираем информацию, которая приходит от депутатов, от общественных палат муниципальных образований. Мы их проанализируем и учтем».

Ани Айвазян