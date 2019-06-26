Глава «Казаньоргсинтеза» пошел на выборы в Госсовет Татарстана самовыдвиженцем

Гендиректор ПАО «Казаньоргсинтез», член фракции «Единой России» в Госсовете Татарстана Фарид Минигулов заявился на выборы в республиканский парламент в качестве самовыдвиженца. Информация об этом появилась в ГАС «Выборы».

Господин Минигулов баллотируется в Зареченском одномандатном округе (включает части Кировского и Московского района Казани). В 2014 году он выдвигался в данном округе от единороссов и победил с результатом 69,8%.

Стоит отметить, что «Единая Россия» утвердила кандидатом в Зареченском округе главу администрации Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова. Не исключено, что он снимет свою кандидатуру в пользу господина Минигулова.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 будут избираться по партийным спискам, столько же — в одномандатных округах.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"