В Петербурге наградили лауреатов премии «Твердые знаки»

Газета «Коммерсантъ в Санкт-Петербурге» в третий раз провела церемонию награждения премией «Твердые знаки». Как и в прошлые годы, победителей выбирали в пяти номинациях: «Слово с твердым знаком», «Проект года», «Сделка года», «Женщина у руля» и «Самый полезный чиновник для бизнеса».

В номинации «Слово с твердым знаком» победителем стал заместитель председателя Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК Александр Кононов. Его отметили за позицию по сохранению здания СКК «Петербургский», которое находится под угрозой сноса.

«Проектом года» признан проект по созданию железнодорожного полукольца вокруг Санкт-Петербурга.

В номинации «Сделка года» выделена продажа компании «Эталон» структурам АФК «Система» — премию получил «Эталона», теперь уже отошедший от управления компанией Вячеслав Заренков.

«Женщиной у руля» “Ъ-СПб” признал Диану Каледину — создательницу Балтийской промышленной компании.

В свою очередь, самым полезным чиновником для бизнеса, по мнению нашей газеты, стал руководитель территориального управления Федеральной антимонопольной службы Вадим Владимиров. Он отмечен за борьбу с монополизмом ГУП в различных сферах городской экономики.