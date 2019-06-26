В Петербурге демонтировали незаконно установленные веранды летних кафе

В ходе очередного рейда сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга провели обследование земельных участков, на которых размещены сезонные веранды летних кафе в разных районах города. По итогам проверки факты незаконного использования данных земельных участков были зафиксированы сразу по нескольким адресам, сообщили в ККИ.

В частности, самовольно установленные веранды ресторанов были выявлены в Соляном переулке, 16 и на Колпинской улице, 15. Кроме этого, еще несколько незаконных летних кафе размещались на Кирочной улице, близ дома 8, на Фурштатской улице, близ д. 7-9, а также на Гагаринской и улице Рубинштейна. Данные земельные участки были освобождены. По всем выявленным фактам возбуждены дела об административном правонарушении.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге пресекли деятельность около 20 незаконных летних кафе, расположенных в Центральном районе города.