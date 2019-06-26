Второй инновационный энергоблок Нововоронежской АЭС-2 вышел на 75% мощности

Фото: пресс-служба НВ АЭС

26 июня 2019 г. в 12:35 инновационный энергоблок №2 с реактором ВВЭР-1200 Нововоронежской АЭС-2 (блок №7 НВ АЭС) вышел на 75% мощности. Таким образом, на новом энергоблоке поколения «3+» началась очередная фаза освоения мощности в ходе опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ).



ОПЭ – это завершающий этап перед сдачей блока в эксплуатацию. Она является частью большого комплекса работ, и разделяется на подэтапы.

Сначала идет освоение уровня мощности 40-100%, затем комплексное опробование оборудования энергоблока в течение 15-ти суток непрерывной работы на 100% уровне мощности. Освоение номинальной мощности включает в себя испытания на уровнях мощности 40, 50, 75, 90 и 100%.

После освоения номинальной мощности выполняются гарантийные (сдаточные) испытания энергоблока и комплексное опробование энергоблока, а затем приемка в эксплуатацию.

Напомним, что первое включение энергоблока №2 НВ АЭС-2 в сеть, или т.н. энергопуск, состоялось 1 мая 2019 года. Разрешение Ростехнадзора на сдачу энергоблока №2 в ОПЭ Нововоронежская АЭС получила 3 июня 2019 г., после чего началось тестирование оборудования в различных режимах.

Сейчас испытания оборудования энергоблока №7 проводятся на уровне мощности 75%. После достижения каждого порога мощности на блоке осуществляются плановые испытания со сбросами нагрузки.

Работы идут в штатном режиме, никаких отклонений от плана нет.

Этап ОПЭ закончится после успешных испытаний на всех осваиваемых уровнях мощности, включая номинальную (100%), и после выполнения всех сдаточных испытаний энергоблока. В эксплуатацию новый блок будет сдан в конце 2019 года.