Глава Адыгеи принял участие в семинаре-совещании по развитию дорожной отрасли в стране

В преддверии Госсовета РФ, который сегодня в Кремле проведет Президент РФ Владимир Путин, в Солнечногорске состоялся семинар-совещание членов Госсовета РФ. В нем принял участие Глава РА Мурат Кумпилов.

В ходе совещания был рассмотрен ряд ключевых инициатив по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», состоялся обмен опытом лучших региональных практик в сфере дорожного строительства и обеспечения безопасности дорожного движения.

Семинар включал в себя и практическую часть. Впервые из группы глав регионов была сформирована бригада дорожных рабочих. Под руководством наставников с использованием специальной техники они уложили 200 метров дороги.

«Очень эффективный формат подготовки к заседанию Госсовета и обсуждения актуальных вопросов реализации нацпроектов, в частности в дорожном строительстве. Одно дело, когда ты организуешь, обеспечиваешь реализацию проекта, контролируешь его выполнение, другое – когда в команде единомышленников сам строишь дорогу. Подобный опыт полезен, он помогает проследить весь цикл процесса, от начального до последнего этапа проекта», – отметил Мурат Кумпилов.