Доковый мост в Кронштадте откроют для автомобилистов в сентябре

Капитальный ремонт Докового моста через канал Петровского дока в Кронштадте планируется завершить в сентябре. Об этом сообщает СПб ГБУ «Мостотрест».

В настоящее время специалисты уже установили обновленное пролетное строение переправы, произвели внешнюю отделку и завершают работы по ремонту разводного механизма. Незавершенными пока остаются ремонт ограждения, выполнение устройства конструкций тротуаров и проезжей части, асфальтобетонного покрытия на подходах, наружного освещения и благоустройства территории.

Напомним, ранее “Ъ-СПб” писал, что Доковый мост Кронштадте закрыли на капремонт в августе прошлого года.