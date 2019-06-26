Доковый мост в Кронштадте откроют для автомобилистов в сентябре

27 июня, четверг
Капитальный ремонт Докового моста через канал Петровского дока в Кронштадте планируется завершить в сентябре. Об этом сообщает СПб ГБУ «Мостотрест».
В настоящее время специалисты уже установили обновленное пролетное строение переправы, произвели внешнюю отделку и завершают работы по ремонту разводного механизма. Незавершенными пока остаются ремонт ограждения, выполнение устройства конструкций тротуаров и проезжей части, асфальтобетонного покрытия на подходах, наружного освещения и благоустройства территории.
Напомним, ранее “Ъ-СПб” писал, что Доковый мост Кронштадте закрыли на капремонт в августе прошлого года.