Депутаты проголосовали за натуру

Депутаты законодательного собрания края во втором и окончательном чтении единогласно приняли закон «О развитии производства органической продукции на территории Краснодарского края». Он направлен на развитие рынка органики, повышение конкурентоспособности местных товаров и обеспечение потребителей полезными для здоровья продуктами. Кроме того, он конкретизирует направления господдержки фермерам, занятым выпуском экологичной продукции. Предполагается также, что закон поможет развитию малого и среднего бизнеса на селе. Участники рынка и ученые согласны с необходимостью развивать органическое земледелие, но скептически относятся к возможности производства чистой продукции в ближайшие годы.



Депутаты кубанского парламента в окончательном чтении приняли закон «О развитии производства органической продукции на территории Краснодарского края». В документе прописаны правовые нормы для производства органической продукции в регионе и направления господдержки фермерам, занятым выпуском экологичных продуктов. Одним из приоритетных направлений указывается развитие животноводства — «как основного поставщика органического вещества». При этом основными направлениями государственной политики региона в области органической продукции депутаты называют развитие рынка «органики», вывод сельхозпроизводителей на новые рынки, повышение конкурентоспособности местных товаров, обеспечение потребителей полезными для здоровья продуктами и развитие малого и среднего бизнеса на селе. Закон, считают депутаты, даст толчок к увеличению количества самих производителей «натурального» продовольствия.

По мнению спикера заксобрания Юрия Бурлачко, прогресс в органическом земледелии, помимо всего прочего, позволит вовлечь в хозяйственный оборот те земли, которые заросли кустарником и мелколесьем и долго не использовались по назначению, а также создаст предпосылки для более здорового питания людей.

Николай Тишков, доктор наук, заведующий агротехнологическим отделом Всероссийского НИИ масличных культур, говорит, что в сельском хозяйстве практикуется массовое и не всегда оправданное употребление пестицидов, инсектицидов и гербицидов. «Их использование гарантирует высокую урожайность, а большинству производителей только этого и надо. Органическое земледелие внедрить возможно при наличии жесточайшего контроля, так как не все позиции можно проверить, и в итоге будет неизвестно, органическая это продукция или уже нет. Должна быть четкая формулировка и соблюдение технологической цепочки. Почву надо готовить не один год, и она ведь не существует отдельно: общая экологическая обстановка такова, что в нее вредные вещества попадают, например, с осадками»,— поясняет ученый. По его словам, органическое земледелие подразумевает невысокую урожайность в совокупности с высокой стоимостью. «Потому экологичные продукты так ценны — их мало»,— говорит господин Тишков.

Рисоводы подтверждают, что использование «тяжелой» химии оправдывает цель — урожайность. «С нас требуют миллион тонн риса. Если мы сейчас перейдем на биоудобрения, понадобятся годы, чтобы выращивать те объемы, которые мы показываем, а где взять миллион?» — говорят представители отрасли.

Производитель органического риса Светлана Березовская пояснила, что проблема в другом. «Почвы деградировали, но это поправимо, на шестой год мы получили хорошую урожайность и восстановили микрофлору. Сложности в отсутствии дотаций и спроса. Мы вкладываем больше средств, чем те производители, которые используют химию, однако продать свою продукцию не можем. Вырастили 300 т, продали как органическую продукцию 38, а остальное как обычную. Никто не знает о ней, она никому не нужна, можем выйти только на международный рынок, но при определенных объемах, которых пока нет»,— сказала госпожа Березовская. По ее словам, новый закон дает надежду на популяризацию органической продукции и, как следствие, интерес фермеров к этому производству.

Елена Рыжкова, Краснодар