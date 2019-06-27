«Магнит» меняет полюса

Генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова, возглавившая сеть около года назад, покидает компанию. Причина в ее разногласиях с советом директоров относительно дальнейшего развития бизнеса. Новым гендиректором «Магнита» станет нынешний президент компании и экс-глава «Ленты» Ян Дюннинг.



Гендиректор второй по обороту российской сети «Магнит» Ольга Наумова приняла решение покинуть компанию из-за разного с советом директоров видения стратегии развития бизнеса, как сообщил «Магнит». Ее роль возьмет на себя нынешний президент компании Ян Дюннинг, который также останется на посту заместителя председателя совета директоров «Магнита».

Госпожа Наумова в прежние годы работала на разных должностях в IT-холдинге IBS, структурах «Северстали», Новолипецком металлургическом комбинате. С мая 2013 года по апрель 2018 года Ольга Наумова была гендиректором входящей в X5 Retail Group сети «Пятерочка». Она пришла в «Магнит» в мае 2018 года на должность исполнительного директора, где отвечала за операционное управление и развитие магазинов, ценообразование, маркетинг и пр. В июне того же года госпожа Наумова была избрана гендиректором сети.

В январе 2019 года «Магнит» сообщил о создании должности президента, эту позицию занял экс-гендиректор «Ленты» Ян Дюннинг. Ольга Наумова осталась гендиректором сети. Успех тандема будет зависеть от того, смогут ли два топ-менеджера разделить сферы ответственности, как говорили тогда собеседники “Ъ”. Приход в «Магнит» господина Дюннинга связан с тем, что сеть несколько лет не может достичь заметных результатов, как полагал начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. «С конца 2017 года никаких заметных перемен к лучшему в компании не произошло, а представленная презентация стратегии, похоже, не вселила оптимизма в инвесторов, и акции продолжили падение»,— говорил он.

Для успешной реализации стратегии трансформации нужно продолжить строить единую высокоэффективную команду, достичь операционного превосходства и дальнейшего повышения финансовой дисциплины, о чем сообщил председатель совета директоров «Магнита» Чарльз Э. Райан.

На 31 марта «Магнит» управлял 19,22 тыс. магазинов, в том числе 13,9 тыс. в формате «у дома». В первом квартале 2019 года выручка сети выросла на 10,1%, до 319 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 52,2%, до 3,5 млрд руб. год к году. К 11:00 акции «Магнита» на Московской бирже росли на 1,52%, до 3,74 тыс. руб. за бумагу. Капитализация компании была 386,49 млрд руб.

Анатолий Костырев