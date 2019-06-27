Директор Лимнологического института предупредил об опасности заражения воды на мелководье Байкала

Из-за распространения водоросли спирогира увеличивается концентрация токсинов в Байкале, заявил директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН (занимается исследованием озера Байкал и других водоемов Сибири) Андрей Федотов на Всероссийском водном конгрессе. Господин Федотов отметил, что водоросль спирогира распространилась практически по всему байкальскому мелководью. «Водичку такую пить уже нельзя по содержанию этих токсинов»,— заявил он (цитата по «РИА Новости»). Ученый добавил, что спирогира и раньше встречалась в этом районе, но в очень малых количествах. Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян уточнил, что воду из Байкала, которую забирают на глубине около 20 м, можно использовать для питья только в десертных целях, так как для постоянного питья она «слишком чистая». «Она не содержит необходимых для человека минеральных солей»,— сказал господин Данилов-Данильян. По поводу загрязнения воды он сказал, что Байкал «справляется, как делает это уже миллионы лет».

Николай Воронов