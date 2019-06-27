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Иномарки выехали на вторичный рынок

Но модели Lada остаются традиционными лидерами сегмента

Коммерсантъ (Иркутск) от

Подержанные автомобили иностранных брендов оказались популярнее российских на вторичном рынке в прошедшие три месяца, подсчитали в Avito. Спрос на традиционно отечественные марки незначительно продолжает сокращаться, но топ наиболее продаваемых машин остается за Lada — это уже традиционный лидер вторичного сегмента. Аналитики объясняют, что автомобили Lada не только широко распространены в автопарке, но и остаются бестселлером на рынке новых машин. В топ-20 также вошел не очень популярный в последние годы Ford Focus и хорошо продаваемые на первичном рынке Kia Rio и Hyundai Solaris.


В трех из пяти сделок россияне приобретают иностранные машины, следует из исследования Avito. Эксперты проанализировали более миллиона сделок за период с 21 марта по 20 июня (под сделкой подразумеваются объявления, закрытые продавцом с пометкой «продано на „Авито“»). За три месяца доля продаж отечественных машин с пробегом в РФ снизилась на 1,2%, до 39,9%, подсчитали в компании. Однако в топ-20 наиболее продаваемых моделей машины традиционно отечественного автоконцерна АвтоВАЗ заняли сразу 11 мест.

Популярнее всего оказалась Lada Priora, далее идут 2114 Samara, Kalina и модели ВАЗ-2110 и 2107. Шестое место занимает Ford Focus — в последние годы он был не слишком популярной покупкой и попадал в топ новых продаж лишь по итогам 2014 года (23-е место, 27,9 тыс. проданных машин). Бестселлер рынка новых автомобилей в январе-мае Lada Granta оказался на восьмой строчке рейтинга, за ним следуют Lada 2145 Samara и Lada 4x4. 11-ю строчку занимает Daewoo Nexia. Популярные в последние годы Hyundai Solaris и Kia Rio оставили за собой 12-е и 13-е места. Также в топ-20 вошли Renault Logan, Chevrolet Niva, Daewoo Matiz, Mitsubishi Lancer и Hyundai Accent.

По данным «Автостата», в первом квартале рынок легковых автомобилей с пробегом остался практически на уровне прошлого года, показав рост на символические 0,5%, до 1,1 млн штук.

В апреле сегмент вырос на 8,6%, до 482,2 тыс. штук, в мае — упал на 12%, до 428 тыс. штук. В 2018 году продажи подержанных машин вышли в плюс, показав рост на 2,4%, до 5,4 млн штук. Лидером этого сегмента традиционно стала Lada, реализация которой снизилась на 3,4%, до 1,4 млн штук, что эквивалентно более четверти рынка. Далее идут Toyota (рост на 2,7%, до 602,6 тыс. штук) и Nissan (рост на 6,1%, до 301,9 тыс. штук). Наиболее активно в 2018 году росли продажи корейских брендов Kia (на 19,7%, до 241,6 тыс. штук) и Hyundai (на 11,9%, до 270,9 тыс. штук), а также Renault (на 10,1%, до 193,65 тыс. штук). Бестселлером в модельном рейтинге стала Lada 2114, далее идет Ford Focus, также в топ-10 вошли Lada 4x4, Hyundai Solaris, Kia Rio и Toyota Corolla.

Лучше всего отечественные автомобили с пробегом продаются в Тольятти, где как раз базируется АвтоВАЗ, подсчитали в Avito: почти две трети продаж на местном авторынке пришлись на российские модели. Популярными модели Lada остаются и в Ульяновске, где на долю традиционно российских автомобилей пришлось 49,3% продаж, а также в Саратове (46,2%) и Сама-ре (44,9%). «Жители этих поволжских городов, очевидно, пользуются выгодной географической близостью к авторынку Тольятти, но, несмотря на это, более половины сделок пришлось на иномарки»,— полагают в Avito. В 21 крупнейшем российском городе (в их числе — 14 городов-миллионников, а также Барнаул, Ижевск, Саратов, Тольятти, Тюмень, Краснодар и Ульяновск) наименьшим спросом отечественные автомобили пользуются в Санкт-Петербурге (на их долю приходится 16,9% сделок), Москве (17%), Краснодаре (25,7%), Новосибирске (26,4%) и Ростове-на-Дону (25,7%).

На вторичных рынках Москвы и Северной столицы лидируют автомобили Ford, а в Сибири популярны подержанные японские машины, в основном Toyota.

При этом цена подержанных иномарок в среднем по России почти в три раза (на 182%) выше отечественных машин — 463,2 тыс. руб. и 164,4 тыс. руб. соответственно.

Разрыв в стоимости начинается от 150% в Ульяновске и достигает 239% в Москве. Средний возраст приобретаемых на Avito автомобилей иностранных марок в РФ составляет 12,2 года против 13,4 года у традиционно российских машин. При этом только в Тольятти, наоборот, отечественные автомобили имеют более низкий средний возраст по сравнению с иномарками: 10,6 года против 10,7 года.

Lada остается лидирующим брендом на российском рынке новых автомобилей и маловероятно, что в ближайшие годы ситуация изменится, говорит Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала». Широкую популярность на вторичном рынке российской марке также обеспечивает ее большая распространенность в общем парке автомобилей, продолжает он, аналогичная ситуация с Ford Focus, который когда-то был бестселлером. При этом аналитик отмечает, что популярность на онлайн-площадках российским моделям дает и тот факт, что их продавцы более чувствительны к цене и не хотят платить комиссию при продаже автомобиля дилеру.

Ольга Никитина


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