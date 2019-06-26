У «Мордовавтодора» за долги арестовали имущество на 10,2 млн рублей

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Мордовавтодорстрой» было зарегистрировано в Саранске в 2010 году с уставным капиталом в 556,7 млн руб. Основным видом деятельности является строительство автомобильных дорог и магистралей. Гендиректором является Николай Дружинин, собственником – Росимущество. По итогам 2017 года при выручке в 598,7 млн руб. чистая прибыль компании составила 1,5 млн руб.

Анастасия Еремина