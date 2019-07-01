«Как обычно или хотите хайпануть?»

52-летний популярный певец и шоумен Филипп Киркоров продолжает каталогизировать базовые человеческие эмоции не хуже анимационной студии Pixar. На сей раз в антологию настроений попало стеснение, которое преодолевает лирический герой нового хулиганского музыкального видео, опубликованного в YouTube. За считаные часы ролик стал вирусным, набрав 1,5 млн просмотров, что обеспечило ему попадание в раздел «В тренде» популярного видеохостинга.

В преддверии выхода клипа на композицию «Стеснение пропало» Филипп Киркоров мастерски подогревал интерес поклонников, публикуя в социальных сетях то тизеры, то комичные видео в стилистике шпионского кино. Таинственные посланники из будущего, люди в черном, за кулисами премии МУЗ-ТВ рыскали по гримеркам артистов в поисках некоего короля. В камео снялись певица LOBODA, Сергей Лазарев, Ксения Собчак, Александр Ревва и другие. Наконец, сегодня в YouTube появился и сам долгожданный клип, снятый известным клипмейкером Зауром Засеевым (Hoodyakov Production), на счету которого видео для Тимати, Полины Гагариной, Егора Крида, Ани Лорак, а также фильмы «Елки 3», «Елки 1914».

По словам самого поп-певца, новая композиция — «эффектное продолжение» нашумевшей музыкальной трилогии «Цвет настроения синий», «Цвет настроения черный» и «Ибица». Музыку также написал Антон Пустовой. Танцевальный бит в духе диджеев Tisto и Armin van Buuren и примодненная аранжировка обеспечили этой композиции путь на вершины русского Itunes. Ремиксы на эту композицию, возможно, еще не раз прогремят на летних прибрежных дискотеках.

На фото Филипп Киркоров Фото:Пресс-служба TOY.RU На фото Филипп Киркоров Фото:Пресс-служба TOY.RU На фото Алиса Лобанова Фото:Пресс-служба TOY.RU На фото Алиса Лобанова Фото:Пресс-служба TOY.RU На фото Алиса Лобанова Фото:Пресс-служба TOY.RU На фото Алиса Лобанова Фото:Пресс-служба TOY.RU На фото Алиса Лобанова Фото:Пресс-служба TOY.RU На фото Алиса Лобанова Фото:Пресс-служба TOY.RU

В клипе обыгрывается актуальная тема, связанная с искусственным интеллектом. Похоже, король российской поп-сцены стал первым участником бета-тестирования голосового помощника «Маруся», запущенного холдингом Mail.ru Group (их ответ Siri и яндексовской Алисе). По сюжету человечество в 2119 году готовится к величайшей вечеринке в истории, но у нее нет хедлайнера — короля. Специальный отряд людей в темных одеяниях отправляется в прошлое, чтобы отыскать его. Им оказывается, безусловно, Филипп Киркоров, который терзается творческими муками. Снять клип ему помогает предоставленная отрядом из будущего нейросеть «Маруся», которая анализирует все происходящее вокруг и предлагает на основе увиденного музыкальное видео. Его-то зритель и видит в основной части короткометражки. Ведь снимать просто клипы с привычным хронометражем уже неактуально — с подачи группы «Ленинград» артисты соревнуются в глубине сценария, масштабности съемок и привлечении команды, достойной маленького блокбастера.

На фото Алиса Лобанова Фото:Пресс-служба TOY.RU На фото Алиса Лобанова Фото:Пресс-служба TOY.RU На фото Алиса Лобанова Фото:Пресс-служба TOY.RU На фото Алиса Лобанова Фото:Пресс-служба TOY.RU На фото Алиса Лобанова Фото:Пресс-служба TOY.RU На фото Алиса Лобанова Фото:Пресс-служба TOY.RU На фото Алиса Лобанова Фото:Пресс-служба TOY.RU

Ненавязчивый продакт-плейсмент на «Марусе» не заканчивается. Поиск всех партнеров видео может потянуть на настоящий квест. Кто только не населяет вселенную Филиппа Киркорова — в кадре появляются карлики, охотники, нудисты, фитнес-богини, Чужой и Кинг-Конг. В главной женской роли появляется основательница сети детских игрушек ТОЙ.РУ Алиса Лобанова, сыгравшая роженицу, роды у которой принимает сам Филипп. В послужном списке Алисы это вторая совместная работа с Киркоровым, до этого она уже играла в «Ибице». Кроме того, блондинку с модельной внешностью можно увидеть в клипах Валерия Меладзе и Мота «Сколько лет», группы «Градусы» «Быть одной», певицы Славы «Однажды». О необычном для успешной бизнесвумен хобби Алиса говорит так: «Я выросла в андеграундном Питере, слушала рок, застала время живых Сергея Курёхина и Владика Монро. Атмосфера моей юности была пропитана бунтарским духом. Уехав в Москву, я так и осталась бунтаркой, бросающей вызов и ломающей рамки и стереотипы!» И дальше советует с юмором и здоровой самоиронией относиться не только к музыке, но и к жизни.