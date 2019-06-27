Областной бюджет поправили

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти приняли в трех чтениях закон об исполнении регионального бюджета за 2018 год, а также закон о внесении изменений в бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. В обсуждении первого документа уже традиционными стали вопросы от депутатов, связанные с недоосвоением госструктурами бюджетных средств. Например, комитет по архитектуре и градостроительству региона в прошлом году исполнил бюджет всего на 19,4%, а Госстройнадзор — на 39,6%.

Как сообщил первый заместитель председателя правительства Ленобласти Роман Марков, доходы областного бюджета в 2018 году превысили 137,2 млрд рублей, что на 30,4% больше, чем годом ранее. Расходы составили 124 млрд рублей (+9,6% по сравнению с 2017 годом), профицит — 13,2 млрд рублей.

По словам председателя контрольно-счетной палаты Ленобласти Марины Ляховой, поправки в финансовый документ вносились трижды. В числе причин образования профицита, по ее мнению, помимо положительных факторов также и неполное освоение выделенных денег некоторыми главными распорядителями средств бюджета (ГРБС). Именно к их работе у КСП накопился основной объем замечаний. В частности, комитет по архитектуре и градостроительству исполнил бюджет всего на 19,4%, Госстройнадзор — на 39,6%, комитет по связи и информатизации — на 86,7%, по управлению госимуществом — на 91,2%.

Лидер фракции ЛДПР Андрей Лебедев возмутился тем, что вопрос неполного освоения средств областной казны рассматривается депутатами из года в год (см. “Ъ” от 28.06.2018). Среди причин сложившейся ситуации он назвал ненадлежащее качество финансового менеджмента. «При формировании АИП на 2018 год не учитывались объемы незавершенных работ и сроки строительства. То есть ГРБС не приняли достаточных мер по освоению выделенных ассигнований, хотя в итоге от их работы зависит реальное состояние дел жителей региона»,— прокомментировал лидер фракции ЛДПР Андрей Лебедев.

Роман Марков попросил «не драматизировать ситуацию», так как положительная динамика в этом направлении у области все-таки есть. Так, общий показатель освоения бюджетных средств в 2018 году возрос до 97,2% (2017 год — 96,5%, 2016 год — 94,3%).

На заседании ЗакСа депутаты во второй раз в этом году приняли изменения в областной бюджет региона на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. В первый раз поправки утвердили весной этого года (см. “Ъ” от 12.03.2019). Доходы и расходы областной казны на 2019 год увеличились почти на 680 млн рублей (до 123,1 и 138,8 млрд рублей соответственно). Дефицит остался неизменным и составил 15,7 млрд рублей. Частично сократить его объем чиновники планируют благодаря остаткам средств на счетах бюджета за прошлый год, который был исполнен с профицитом.

Доходную часть удалось увеличить за счет поступлений из федерального бюджета (615,5 млн рублей) и Фонда содействия реформированию ЖКХ (64,4 млн). Львиная доля этих средств уйдет на развитие предприятий АПК.

Кроме того, почти 2,9 млрд рублей финансовый блок Ленобласти распределил между комитетами регионального правительства: зарезервированные комитетом финансов 1,6 млрд рублей были направлены на нужды других ведомств, а 1 млрд рублей высвободился из-за незаконченных концессионных соглашений. Эти деньги направят в сферу здравоохранения (1 млрд рублей), культуры (200 млн рублей), дорожного хозяйства (250 млн рублей), обращения с отходами (138,3 млн рублей) и пр.

Ольга Кантемирова