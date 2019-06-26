Белгородский облсуд возглавил Олег Усков

Заместитель председателя, председатель судебной коллегии по гражданским делам белгородского облсуда Олег Усков назначен исполняющим полномочия председателя суда, сообщила его пресс-служба. Должность стала вакантна после того, как в июне прежний председатель Алексей Шипилов занял аналогичный пост в Краснодарском краевом суде. Господин Усков родился в Белгороде, окончил юридический факультет Белгородского госуниверситета. С 1999 по 2008 годы работал консультантом, начальником отдела законотворческой деятельности правового управления аппарата белгородской облдумы. В 2008-м указом президента РФ был назначен судьей облсуда, работал в составе судебной коллегии по гражданским делам. С 2013 года – заместитель председателя облсуда.

О переходе Алексея Шипилова в Краснодарский край читайте в материале “Ъ” «Кубанское правосудие укрепляют белгородским».

Владимир Зоркий