«Фанагория» начала поставки вина на рейсы «Аэрофлота»

Вина производства фирмы «Фанагория» начали поставляться на борт авиалайнеров российского авиаперевозчика «Аэрофлот», сообщили “Ъ-Юг” в компании «Фанагория». Более 91 тыс. бутылок белого сухого вина защищенного географического указания (ЗГУ) «Номерной резерв Шардоне» направлены авиаперевозчику для включения в меню пассажиров.

Вино производства «Фанагории» начали разливать на международных рейсах авиакомпании, вылетающих в 36 городов разных стран мира. Напиток предлагают на рейсах в Китай, США, Японию, Австрию, Бельгию, Великобританию, Германию, сообщили в компании «Фанагория».

ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория» является одним из лидеров российского рынка, в 2018 году компанией произведено и разлито 2220 тыс. дал алкогольной продукции. Компания имеет 3,5 тыс. га виноградников, осуществляется полный цикл виноделия, от производства саженцев до переработки винограда, производства вина и системы дистрибьюции.

Анна Перова, Краснодар