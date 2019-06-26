В Казани открыли цифровую электроподстанцию за 500 млн рублей

ОАО «Сетевая компания» ввело в эксплуатацию в Казани цифровую электроподстанцию «Портовая» на 110 кВ, инвестиции в строительство которой составили 500 млн руб. Объект будет обеспечивать электроэнергией крупные предприятия — «Нэфис Косметикс», «Мелита», тяговые подстанции, «Метроэлектротранс», а также часть Вахитовского района с населением порядка 18 тыс. человек.

Электроподстанция построена за счет собственных средств Сетевой компании. Половина инвестиций была израсходована на возведение здания станции, остальные 250 млн руб. — на закупку оборудования.

«Портовая» должна заменить станцию, работавшую с 1957 года. При этом во время строительства новой электроснабжение со старой станции не ограничивалось. Цифровые подстанции отличаются тем, что управление распределения электроснабжения основано на новых технологиях.

Напомним, в марте прошлого года из-за движения грунта под влиянием подземных вод произошло обрушение части здания котельной на улице Портовой. В результате ЧП без отопления остались 12 пятиэтажных домов по улицам Девятаева, Зайцева, Меховщиков и Портовая на 695 квартир с населением 1589 человек, в том числе 320 детей, и здание детского сада.

“Ъ-Казань”