The Outlet Moscow: новая модная точка на карте Москвы

Российские покупатели оценили аутлеты: формат моллов с магазинами, где скидки действуют не только в сезон распродаж, а постоянно (причем весьма внушительные — до 70%), становится все более популярным. Вместе с этим эксперты рынка отмечают рост розничных продаж товаров класса люкс. Компании Hines и TTMG International не остаются в стороне от популярного тренда и откроют в столице уникальный проект — The Outlet Moscow.

Привлекательность люкса

По итогам 2018 года общий объем глобального рынка люксовых товаров (включая персональные предметы роскоши) вырос на 5%, до €1,2 трлн, согласно опубликованному в этом году отчету авторитетной консалтинговой компании Bain & Company. Аналитики McKinsey в своем докладе «Математика российского люкса» отмечают, что «привлечение клиентов, сейчас покупающих за рубежом» — один из основных факторов высоких показателей luxury-сегмента. Значительную роль в этом играют и аутлеты, благодаря которым люкс-бренды могут продавать остатки коллекций, не снижая при этом цены в фирменных бутиках. Сегмент торговли по специальным ценам, к которому относятся и аутлеты, за прошлый год вырос на 7%, и эта тенденция сохраняется.

На растущий спрос девелоперы спешат ответить привлекательными предложениями — так, уже в конце этого года компании Hines и TTMG International откроют в столице новое шопинг-направление — The Outlet Moscow. В портфолио Hines эффективное управление двумя популярными комплексами — Outlet Village Белая Дача в Москве и Outlet Village Пулково в Санкт-Петербурге, а TTMG International успешно специализируется на торговой недвижимости для брендов класса люкс.

Проект The Outlet Moscow Фото:предоставлено пресс-службой The Outlet Moscow Проект The Outlet Moscow Фото:предоставлено пресс-службой The Outlet Moscow Проект The Outlet Moscow Фото:предоставлено пресс-службой The Outlet Moscow Проект The Outlet Moscow Фото:предоставлено пресс-службой The Outlet Moscow

Новый комплекс заинтересует буквально всем: представленными брендами, многие из которых впервые откроют в России бутики в подобном формате, расположением и архитектурой. На 19,4 тыс. кв. м (что значительно больше среднего европейского аутлета) разместятся более 90 магазинов премиальных брендов с постоянными скидками от 30% до 70% — отличная альтернатива полету на шопинг в Европу или Америку. Да и времени на дорогу уйдет точно меньше — еще на самой ранней стадии планирования проекта после тщательного анализа локаций было выбрано западное направление. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», это одна из самых современных скоростных столичных магистралей, по которой, несмотря на ежедневный поток почти в 140 тыс. автомобилей, можно быстро и без пробок добраться до пункта назначения. Расположен аутлет в престижном районе Новой Риги — всего в 5 км от МКАД и рядом с премиальными коттеджными поселками. Вопросов с парковкой тоже не будет — в комплексе предусмотрены два просторных открытых паркинга.

Торжество дизайна

The Outlet Moscow объединит в себе все преимущества аутлета и премиальной дизайн-концепции, реализуемой с помощью соответствующих отделочных материалов. С точки зрения взаимодействия с посетителями проект также продуман до мелочей и будет полностью отвечать всем требованиям, обязательным для бутиков подобного уровня. Самые взыскательные покупатели смогут воспользоваться услугами для VIP-клиентов: приватным лаунжем и примерочными с персональными ассистентами-консультантами, прохладительными напитками и сервисом по доставке покупок.

The Outlet Moscow совсем непохож на комплекс аналогичного формата с типовой стилизованной архитектурой. Представленные в дизайн-проекте современные фасады из кирпича, дерева и алюминия и залитые светом витрины напоминают стильные лофты в модных индустриальных кластерах. На территории молла предусмотрят все для комфортного шопинга — например, специально разработанные конструкции для защиты от осадков при переходе между галереями и систему снеготаяния в пешеходных зонах, которая уже хорошо зарекомендовала себя в других проектах. И конечно, посетителей The Outlet Moscow ждут уютные пространства для отдыха с кафе, ресторанами, дизайнерскими ландшафтными решениями и фонтанами.