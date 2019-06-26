Продажи Porsche в Краснодарском крае упали на 12%

В мае 2019 года на Кубани было продано 22 автомобиля Porsche. Такие данные приводит агентство «Автостат Инфо». По сравнению с маем 2018 года, когда в Краснодарском крае было продано 25 машин Porsche, реализация премиум-иномарок в регионе снизилась на 12%.

Краснодарский край занимает четвертое место среди регионов России, где больше всего покупают Porsche. По данным мая этого года лидером по данному показателю является Москва (231 автомобиль Porsche, +2,21%), на втором месте – Московская область (34 машины, -19,05%), на третьем – Санкт-Петербург (26 авто, -33,33%).

В целом по России в мае было продано 492 автомобиля Porsche, а годом ранее — 497 авто.

Дмитрий Михеенко