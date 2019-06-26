Власти Ростовской области обеспокоились происшествиями с подростками на каникулах

На заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Ростовской области заместитель губернатора Михаил Корнеев обратил внимание на недостаточность мер, принимаемых в профилактической работе с несовершеннолетними в период каникул. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

Отмечается, что с начала каникул были зафиксированы кражи, совершенные подростками. Кроме того, известно о причинении подростками другим людям тяжкого вреда здоровью, в результате которых два человека скончались. Еще трое несовершеннолетних утонули. Зарегистрированы случаи самовольного ухода пациентов из детских оздоровительных учреждений, два подростка травмировались.

«Заместитель губернатора потребовал пересмотреть в муниципалитетах подходы ко всему спектру профилактической работы»,— сказано в сообщении.

Кристина Федичкина