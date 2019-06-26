В Ростове спонсора террористов осудили на 8 лет колонии

Северо-кавказский военный окружной суд в Ростове приговорил Шамиля Кадырова к 8 годам исправительной колонии общего режима за пособничество терроризму (ч.5 ст. 33, ч.1 ст. 205.1 УК РФ), сообщает пресс-служба суда.

Расследование показало, Кадыров придерживался радикальных религиозных взглядов и в 2016 году согласился на просьбу родственника перечислить деньги запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» . Подсудимый переводил деньги через банковские карты матери и жены с помощью мобильного приложения. С февраля по апрель 2016 года мужчина перевел на счета участников террористической организации около 1,8 млн руб.

Подсудимый не признал свою вину и пояснил, что не является сторонником радикального ислама и перечислял деньги по просьбе родственника, а о причастности получателей к терроризму не знал.

Дарья Голякова