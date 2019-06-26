В Ростове за бродяжничество и попрошайничество задержали более 500 человек

За первые пять месяцев 2019 года в Ростове-на-Дону за бродяжничество и попрошайничество задержали 534 человека. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

Отмечается, что части задержанных помогли восстановить документы, трудоустроиться и найти жилье. «Однако часть людей осталась не охваченной мероприятиями в силу противопоказаний для помещения в социальные учреждения — различных заболеваний, опасных расстройств поведения, нахождения в алкогольном или наркотическом опьянении»,— сказано в сообщении.

Субъектам профилактики Ростовской области поручили разработать меры для работы со второй категорией граждан для того, чтобы не оставлять их в опасном состоянии и оградить других людей от асоциальных проявлений.

Кристина Федичкина