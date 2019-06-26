Готовность нижегородского трамплина К-60 составляет около 60%

Подрядчик строительства трамплина К-60 на Верхневолжской набережной ООО «Нижегородстройпроект» рассчитывает установить конструкцию трамплина к концу лета и начать на ней монтаж керамической лыжни разгона. Сейчас готовность комплекса составляет около 60%, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На данный момент установлены основания для судейской и тренерской трибун, идет монтаж их конструкций. Из четырех опор освещения установлены три, рабочие монтируют металлические конструкции стола разгона и заливают монолитную плиту. В административном здании началась установка перегородок и внутренняя отделка.

Напомним, контракт на строительство трамплина был заключен с «Нижегородстройпроектом» как с единственным участником конкурса в декабре 2018 года, его стоимость составила 193 млн руб. Работы должны завершить к концу 2019 года.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, комплекс из трех старых трамплинов 1950-х годов постройки на площади Сенной был снесен в 2012 году. На его месте обещали возвести новее объекты, но финансирования долгие годы не было. Строительство комплекса внесли в адресную инвестиционную программу региона в начале 2018 года, чтобы заложить средства для строительства первого трамплина К-60.

Подробнее о развитии комплекса – в материале “Ъ-Приволжье” «Не футболом единым».

Анастасия Еремина