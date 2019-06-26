В Таганроге членов ОПГ осудили за незаконные банковские операции

Таганрогский городской суд признал виновными Александра, Андрея и Анастасии Старовойт в незаконном образовании юрлица, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Как установил суд, с 2015 по 2017 год, обвиняемые создали в Таганроге через подставных лиц 16 коммерческих организаций без регистрации и без специального разрешения. Злоумышленники извлекли доход от преступной деятельности более 7 млн руб. По данным следствия, они изготовили и сбыли в различные банки более 700 поддельных распоряжений о переводе денег. На основании этих документов с расчетных счетов подставных лиц в адрес контрагентов по фиктивным основаниям были перечислены деньги.

Андрею и Александру Старовойту назначили по пять лет тюрьмы со штрафами 1 млн руб. и 500 тыс. руб. соответственно. Анастасии Старовойт назначили четыре года лишения свободы со штрафом 350 тыс. руб., с отсрочкой основного наказания до достижения ребенком возраста 14 лет.

Кристина Федичкина