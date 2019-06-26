Студент екатеринбургского кулинарного техникума покончил с собой

18-летний студент кулинарного техникума Екатеринбурга покончил с собой. Это произошло 25 июня в квартире на улице Крауля, сообщается в группе во «Вконтакте» «Лампа».

В квартире погибшего нашли записку, в которой говорится: «Они сказали, что, если я убью себя, они вас не тронут». По данным источника, произошедшее может быть связано с работой «групп смерти» (группы, занимающиеся доведением до самоубийства — “Ъ-Урал”)

Бабушка молодого человека подтвердила информацию. По ее словам, вчера к ним домой приходили следователи, они изъяли компьютер и телефон, пишет Е1. В свердловском следственном управлении СКР от комментариев отказались.