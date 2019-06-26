Гендиректор «Тюменьэнерго» досрочно покинул пост

Совет директоров «Тюменьэнерго» (входит в ПАО «Россети») удовлетворил ходатайство гендиректора Александра Мелихова о досрочном прекращении полномочий. Как сообщили в компании, он решил уйти с поста из-за состояния здоровья.

По словам гендиректора группы «Россети» Павла Ливинского, господин Мелихов выполнил все задачи, в том числе «финансовое оздоровление и повышение эффективности предприятия». Так, компания сократила убытки и усилила научно-исследовательскую работу. Исполняющим обязанности гендиректора назначен первый заместитель господина Мелихова Алексей Солдатенко. Он имеет 20-летный опыт работы в энергетике. В «МРСК Сибири» занимал посты от специалиста отдела эксплуатации и ремонта до заместителя гендиректора — директора филиала «Читаэнерго». С марта 2019 года работает в «Тюменьэнерго».

Как ранее писал “Ъ-Урал”, господин Мелихов избран руководителем «Тюменьэнерго» в октябре 2018 года. До этого должность занимал Сергей Савчук. По данным центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс», трудовой договор с господином Савчуком расторгнут досрочно.

АО «Тюменьэнерго» образовано в 1979 году. Единственный владелец — ПАО «Россети». Компания обслуживает Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.