Седьмой энергоблок Нововоронежской АЭС вышел на 75% мощности

Инновационный энергоблок №7 поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 Нововоронежской атомной электростанции (НВ АЭС) вышел на 75% мощности, сообщили в управлении информации и общественных связей АЭС. Это очередная фаза освоения мощности в ходе опытно-промышленной эксплуатации, завершающего этапа перед сдачей блока в эксплуатацию. Как пояснили на НВ АЭС, освоение мощности включает в себя испытания на уровнях мощности 40, 50, 75, 90 и 100%. После достижения каждого порога на блоке идут плановые испытания со сбросами нагрузки. Затем в течение 15 суток непрерывной работы на стопроцентном уровне идет комплексное опробование оборудования энергоблока. Напомним, энергопуск энергоблока №7 в сеть состоялся 1 мая, в эксплуатацию его планируется сдать в конце 2019 года.

Александр Прытков