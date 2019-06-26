Власти Краснодара выделят 100 млн рублей на уборку стихийных свалок

Гордума Краснодара на ближайшем заседании планирует принять решение выделить 100 млн руб. на уборку стихийных свалок, сообщает пресс-служба городской администрации и городской Думы.

«Это те деньги, на которые мы могли, например, благоустроить несколько зеленых зон, построить спортивные площадки, физкультурно-оздоровительные комплексы. Фактически, с учетом выделения дополнительных 100 млн руб., бюджет города вынужден будет потратить в 2019 г. на вывоз строительного мусора, старой мебели и прочего хлама сумму в 150 млн руб. — это уже стоимость строительства полноценного детского сада не менее чем на 150 мест», — приводит пресс-служба слова главы города Евгения Первышова.

По его словам, сейчас жители города выбрасывают больше мусора, чем тот объем, который включен в нынешний тариф. Поэтому власти вынуждены выделять деньги на уборку стихийных свалок.

С начала этого года по контракту между администрацией города и АО «Мусороуборочная компания» вывезли более 100 тыс. куб. м мусора, который скопился вблизи контейнерных площадок. Территорию вблизи контейнерных площадок очистили по 9 тыс. адресам.

Дарья Голякова